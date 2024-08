Un anziano di 80 anni ha sparato due colpi di pistola contro la moglie. Il tragico evento è avvenuto nella tarda mattina di oggi, lunedì 19 agosto, a Collegno nel Torinese. Dopo l’agguato l’uomo si è voltato e ha puntato l’arma contro se stesso, togliendosi la vita.

Omicidio-suicidio nel Torinese

L’omicidio, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto in piazza della Repubblica a Collegno nella tarda mattinata, verso le ore 11. L’uomo prima dei colpi avrebbe urlato contro la moglie 80enne: “Mi hai rovinato la vita“, poi ha aperto il fuoco.

La donna, ferita in gravissime condizioni, è morta poche ore dopo l’intervento dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Rivoli. Il marito, invece, è deceduto sul luogo della tragedia.

I motivi della tragedia

Ancora da chiarire i motivi del gesto. Tuttavia, per i carabinieri l’omicidio-suicidio sarebbe riconducibile a questioni di carattere familiare.

Le indagini dopo la morte dei coniugi

Sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri, compresi gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) del nucleo operativo provinciale, per effettuare i rilievi e raccogliere le prove per ricostruire l’accaduto.

Le indagini delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire il tragico episodio. Nel frattempo, un’intera comunità è distrutta dal dolore per la morte dei coniugi conosciuti in città.