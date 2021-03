Omicidio suicidio a Saluzzo, figlio uccide madre e si toglie la vita

La tragedia dell'omicidio suicidio avvenuto a Saluzzo ha dei dettagli abbastanza forti. L'uomo ha ucciso anche il cane in casa.

Tragedia familiare a Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove si è consumato un omicidio suicidio. Nel centro cittadino Umberto Ciauri, 48 anni, ha ucciso la madre 81enne Giuseppina Moiso e successivamente si è tolto la vita. L’accaduto, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe avvenuto in corso Roma 33, precisamente nella zona di Porta Cuneo.

Omicidio suicidio a Saluzzo

L’uomo soffriva di problemi psichiatrici e come ultimo gesto ha tolto la vita anche al cane. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare: madre, figlio e cane erano senza vita. Necessari anche i vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l’ingresso dell’appartamento. Per i gesti estremi l’uomo ha utilizzato un coltello e probabilmente anche un martello.

