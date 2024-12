Il via libera della Camera

La Camera dei Deputati ha dato il via libera finale al decreto legge sul fisco, con un voto che ha visto 151 favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti. Questa approvazione segna un passo importante per il governo, che ha inserito nel provvedimento una serie di misure destinate a sostenere l’economia e a garantire un supporto concreto a diverse categorie di cittadini e imprese.

Fondi per il servizio civile e il Giubileo

Tra le principali novità del decreto, si evidenziano i fondi destinati al programma Rfi e al servizio civile universale. Inoltre, è previsto un rifinanziamento dell’Ape sociale per il 2024, che rappresenta un aiuto significativo per le persone in difficoltà. Non meno rilevante è l’assegnazione di 4 milioni di euro a Roma in vista del Giubileo, un evento che richiederà un impegno economico notevole per garantire la sicurezza e i servizi necessari ai pellegrini.

Misure per le partite Iva

Il decreto legge si arricchisce di misure che riguardano le partite Iva, in particolare il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per quelle con un fatturato sotto i 170mila euro. Questa decisione offre un respiro alle piccole e medie imprese, che potranno beneficiare di una possibile rateizzazione delle imposte, alleviando così la pressione fiscale in un momento di incertezze economiche.

Rivisitazione del 2xmille

Un’altra misura di rilievo è l’innalzamento della dote per i partiti derivante dal 2xmille, che è stata rivista al rialzo, con un tetto che arriva a sfiorare i 30 milioni di euro. Questa modifica potrebbe avere un impatto significativo sul finanziamento delle attività politiche, consentendo ai partiti di pianificare meglio le loro campagne e le loro iniziative.

Un decreto omnibus

Il decreto legge, approvato al Senato, si è trasformato in un vero e proprio omnibus, raccogliendo al suo interno una serie di misure che spaziano da interventi fiscali a sostegni sociali. Questa strategia mira a rispondere in modo integrato alle diverse esigenze del paese, cercando di stimolare la crescita economica e di garantire un supporto ai cittadini più vulnerabili.