Nel pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, si è verificato un grave incidente ad Ardenno, in provincia di Sondrio: un centauro di 16 anni si è scontrato con un’auto lungo la strada provinciale 9, poco distante dal luogo in cui è avvenuta la scomparsa di un 17enne che si è tuffato nel torrente Masino ed è stato trascinato via dalla corrente.

Leggi anche: Bambina di tre anni morta a Villabate: chi guidava al momento dell’incidente

Ardenno, 16enne si scontra con un’auto: è in gravi condizioni

Pochi minuti dopo le 17, lungo la strada provinciale 9, un giovane centauro di 16 anni si è scontrato con un’auto: le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i soccorsi sono scattati in codice rosso. Una volta ricevute le prime cure sul posto, il giovane è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 16enne, a causa dell’impatto e del successivo volo di quasi 10 metri, ha riportato diversi traumi agli arti inferiori. I carabinieri, giunti sul posto, stanno eseguendo gli accertamenti del caso.

L’incidente nello stesso posto in cui è scomparso un 17enne che si è tuffato nel torrente Masino

Da capire se il 16enne si trovasse in zona per informarsi o per dare, in qualche modo, il suo aiuto nelle ricerche del 17enne che, poche ore prima, si era tuffato nelle acque del torrente Masino ma, a causa della corrente, è stato trascinato via.

Leggi anche: San Vito di Cadore, la storia vera dell’host di Airbnb accusato di antisemitismo