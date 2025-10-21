Armani: De Corato, 'giusta linea FdI Cinisello, doverosa intitolazione palazzetto'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Leggo le polemiche che in questi giorni stanno travolgendo Cinisello Balsamo su un'eventuale intitolazione del Palazzetto locale attualmente denominato 'Salvatore Allende'. Trovo assolutamente pertinente e anche molto idonea la proposta avanzata da Fr...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Leggo le polemiche che in questi giorni stanno travolgendo Cinisello Balsamo su un'eventuale intitolazione del Palazzetto locale attualmente denominato 'Salvatore Allende'. Trovo assolutamente pertinente e anche molto idonea la proposta avanzata da Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale che vorrebbe intitolare l’attuale struttura a Giorgio Armani. Per quest'ultimo, che ha dedicato la sua vita alla moda e allo sviluppo del Made in Italy in tutto il mondo, sarebbe un giusto e gratificante riconoscimento, peraltro a poco più di un mese dalla sua prematura scomparsa.

Invito quindi il gruppo Fdi a Cinisello a proseguire in questa giusta direzione che vede la mia più totale condivisione". Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.