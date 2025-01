Arredare il soggiorno in stile scandinavo: 3 suggerimenti

Lo stile scandinavo è uno stile d’arredamento che da diversi anni ha conquistato il cuore di tantissime persone, che sempre più vogliono ispirarsi ai suoi colori, ai tessuti e all’atmosfera che trasmette per arredare la propria casa. Come fare, però, per inserirlo in casa propria?

A caratterizzare maggiormente questo stile sono i colori neutro, una tendenza al minimale e una grande importanza del legno. Riportare tutto questo in un soggiorno non è sempre facile, e si rischia di sbagliare. Ecco alcuni elementi a cui prestare attenzione.

Colori e palette

L’elemento che probabilmente più di ogni altro caratterizza e identifica lo stile scandinavo è la sua palette di colori. Partendo dal presupposto che in Scandinavia, dove nasce questo stile, le ore di luce sono pochissime, è naturale scegliere per gli arredi colori luminosi e tendenzialmente chiari, che riescono a riflettere al meglio sia la luce naturale che quella artificiale.

Bianco, beige, panna, malva, grigio, blu, salvia e arancio sono i colori che rappresentano al meglio questo stile, e si deve cercare di riportarli nel soggiorno sia negli arredi che nelle decorazioni. Per prendere spunto si può guardare su Cupido Design, e scegliere le migliori decorazioni in stile nordico per la propria casa, spaziando dai quadri alle stampe. Infine, non ci si deve dimenticare dei tocchi di colore dati dalle piante, che costituiscono sempre un elemento d’arredo molto apprezzato.

Arredi dal design minimal

Per realizzare un arredamento del soggiorno in stile scandinavo, non si devono scegliere mobili particolarmente dettagliati e ricchi di decori, ma al contrario è preferibile optare per pezzi d’arredo dallo stile minimal ed essenziale. Nello stile nordico, il less is more è un must, e a regnare incontrastate sono le simmetrie, le linee semplici e piccoli elementi funzionali ma di design. Ne sono un esempio i ganci alle pareti per appendere gli abiti, oppure le lampade completamente nude, con il bulbo esposto, o i quadri su tela con elementi geometrici e colori neutri e caldi.

Allo stesso modo, tappeti e tessuti non devono presentare trame intricate e disegni labirintici e confusionari, ma rispettare il minimalismo del resto dell’arredamento. Per questo, sono perfetti grandi tappeti in tinta unita, federe dei cuscini monocolore o con decori essenziali, tende semplici e materiche e via dicendo.

Legno naturale

Infine, il legno naturale non può mai mancare in un soggiorno in stile scandinavo che si rispetti. Ovviamente, il modo migliore per integrare il legno nella propria casa è rivestire il pavimento in parquet, ma se questo non è possibile si può ovviare al problema optando per mobili in legno da lasciare al naturale, come librerie, tavolini, mensole, ecc.

In questo modo il legno diventa il protagonista assoluto ed è in grado di spiccare sul resto dei colori neutri della stanza, riportando immediatamente la mente ai paesaggi nordici fatti di enormi foreste, una luce soffusa e il bianco intenso della neve.

Il legno che più identifica lo stile scandinavo è la betulla, ma anche il pino è un legno dalla colorazione perfetta per questo stile. Per ottenere dettagli più rustici e uno stile più vissuto invece, l’ideale è affidarsi alla quercia, mentre con il faggio si riesce a creare un ambiente più pulito e moderno, senza fronzoli ed estremamente minimal. Infine, se si vuole dare un tocco di boho chic a un ambiente nordico, l’ideale è usare le tonalità calde e ricche del legno di teak.