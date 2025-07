LAGO: tradizione italiana, design modulare e visione sostenibile per lo spazio contemporaneo

La famiglia Lago, attiva nella produzione di mobili in legno, ha infatti trasferito il proprio sapere in un progetto imprenditoriale capace di evolvere nel tempo, mantenendo intatta la cura per il dettaglio e la qualità esecutiva.

La trasformazione da laboratorio familiare a industria strutturata è avvenuta con rigore e coerenza, seguendo un percorso segnato da continuità e innovazione. Dal 2006, con l’ingresso della quarta generazione, l’azienda ha avviato un processo di internazionalizzazione e digitalizzazione che ha rafforzato il posizionamento del brand sul mercato globale.

Modularità come linguaggio progettuale

Per LAGO, la modularità non rappresenta una semplice soluzione tecnica, ma un approccio progettuale che consente agli spazi di evolversi insieme a chi li vive. Ogni elemento è concepito per adattarsi, trasformarsi e durare nel tempo.

Che si tratti di arredamento soggiorno, come librerie, pareti attrezzate, divani e madie, oppure di letti sospesi, tavoli per la sala da pranzo o mobili studio, gli arredi firmati LAGO si prestano a configurazioni sempre nuove. Il risultato è una casa dinamica, che riflette lo stile personale di chi la abita, senza rinunciare a equilibrio formale e precisione estetica.

Design come relazione tra spazi e persone

La filosofia progettuale di LAGO parte da un principio chiaro: il design è uno strumento potente, in grado di generare significato e cambiamento. L’arredo non è solo oggetto, ma strumento di relazione tra individui, ambienti e comportamenti.

Ogni collezione è frutto di un processo che parte dall’ascolto delle esigenze quotidiane. Le forme sono essenziali, i volumi calibrati, i materiali selezionati con attenzione a durabilità e qualità sensoriale. Ne deriva un’estetica misurata, capace di coniugare rigore e accoglienza, tecnica e umanità.

Sostenibilità come metodo produttivo

LAGO adotta una visione della sostenibilità che attraversa tutte le fasi del processo produttivo. La selezione di materiali eco-compatibili, il contenimento dei consumi e l’ottimizzazione delle risorse sono elementi strutturali del modello industriale aziendale.

Questa attenzione all’impatto ambientale si traduce in arredi concepiti per durare nel tempo, riducendo la necessità di sostituzione e promuovendo un approccio responsabile all’abitare. La sostenibilità, in LAGO, non è una scelta accessoria, ma parte integrante della cultura d’impresa.

Integrazione tra fisico e digitale

Accanto alla produzione materiale, LAGO ha sviluppato un ecosistema digitale pensato per amplificare l’esperienza progettuale. Il configuratore 3D consente di visualizzare le composizioni in tempo reale, offrendo a clienti e progettisti uno strumento preciso, intuitivo e coerente con l’identità del brand.

La tecnologia, in questo contesto, non è mai fine a sé stessa, ma un supporto concreto alla personalizzazione. Architetti, interior designer e utenti finali possono accedere a soluzioni su misura con semplicità, riducendo i margini di errore e valorizzando ogni fase del progetto.

Presenza internazionale, coerenza stilistica

Oggi, LAGO è presente in oltre 20 Paesi, con una rete di più di 500 punti vendita selezionati. Questa espansione è stata gestita con misura, mantenendo sempre una coerenza tra identità italiana e apertura ai mercati esteri.

L’approccio sartoriale che caratterizza ogni collezione si riflette anche nei progetti destinati al mondo dell’hospitality, del retail e del contract. L’adattabilità delle soluzioni LAGO, del resto, consente di intervenire in contesti diversificati senza mai perdere riconoscibilità e rigore progettuale.