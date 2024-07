Come allestire il giardino in estate con Vieffetrade

L’estate è il miglior momento dell’anno per godersi il proprio giardino: dai pranzi in famiglia alle grigliate con gli amici, dal relax di un buon libro alle serate romantiche in dolce compagnia, questo ambiente esterno è l’ideale per trascorrere momenti sereni e felici. É però importante disporre efficacemente lo spazio a disposizione e allestire il giardino correttamente per poterlo sfruttare al meglio.

In questo articolo vogliamo suggerire qualche idea di arredamento facilmente reperibile nei negozi dedicati, sia fisici che online, come ad esempio Vieffetrade, per trasformare questo spazio in una vera e propria oasi di pace e benessere.

Giardino in stile Zen

Per chi desidera avere uno spazio esterno rilassante e rigorosamente minimal, lo stile Zen è un’ottima scelta di arredamento del proprio giardino.

Questa tipologia di allestimento richiede l’inserimento di alberi, pietre e fonti d’acqua (come ad esempio un piccolo laghetto artificiale o una fontanella), ma anche di una parte secca, creata con elementi di terra come sabbia, sassolini e ghiaia.

Indispensabili poi alcuni elementi decorativi tipici: tra i più importanti, bonsai, piccole statue e candele bianche. Il giardino in stile Zen è l’ideale per chi sogna un luogo in cui potersi rifugiare per trovare pace e tranquillità.

Giardino in stile Shabby Chic

Il giardino in stile shabby Chic è uno spazio rustico, romantico e raffinato capace di evocare un’atmosfera da sogno.

Può essere creato utilizzando mobili vintage da giardino e inserendo panche e sedie antiche, con cuscini in colorazioni pastello e toni molto naturali (su tutti, rosa, il bianco, azzurro polvere e verde salvia).

Sono perfetti per questo stile anche i tavolini in ferro battuto e accessori d’altri tempi, come lanterne e luci a stringa da appendere, vasi in terracotta, cassette di legno per i fiori e oggetti decorativi inusuali per un giardino, come specchi e vecchie biciclette.

Giardino in stile industriale

Lo stile industriale prevede un design particolare caratterizzato da linee sobrie, essenziali e nette, con pochi oggetti presenti molto basici, un arredamento estremamente minimal e un fascino tipicamente grunge. Inserito nel contesto del giardino, lo stile industriale richiede un preciso e rigoroso mix tra vecchio e nuovo e tra urban e natura.

Il prato deve essere estremamente curato (sì anche all’erba sintetica), le piante presenti devono essere rigorosamente grasse e verdi e ogni oggetto deve avere un senso ed essere pensato a dovere. Perfette sedie, tavoli e panche in metallo e legno, ideale l’utilizzo di pallet riciclati e indispensabili i grandi cuscini di colori accesi o scuri.

Anche l’illuminazione ha il suo perché nello stile industriale: meglio prediligere lampade a sospensione, fari e stringhe di luci con lampadine a vista.

Giardino all’italiana

Quello all’italiana è uno stile di giardino tardo-rinascimentale caratterizzato da una suddivisione geometrica degli spazi, dal verde e dall’armonia.

Prevede ordine e rigore, la presenza di statue, fontane, pozzi e altri elementi legati all’acqua e l’utilizzo di arbusti e siepi per suddividere gli spazi.

Anche l’arredamento presente deve essere classico, con l’inserimento di un gazebo, un salotto da giardino, un set composto da tavolo e sedie e l’immancabile sdraio.