LAGO, soluzioni d’arredo dall’inconfondibile design Made in Italy, che co...

LAGO, soluzioni d’arredo dall’inconfondibile design Made in Italy, che co...

Scopri la storia di LAGO e i valori che l'hanno trasformata in un'azienda di fama internazionale, sinonimo di eccellenza nel design Made in Italy.

Fondata nel 1976 grazie al prezioso contributo di Giuseppe Lago, LAGO è un’azienda italiana attiva nel settore del design Made in Italy, interprete di soluzioni d’arredo eleganti e sofisticate. La proposta, infatti, comprende un’esclusiva selezione di mobili di alta qualità, contraddistinti da un innovativo design modulare. Progettati per garantire durabilità nel tempo, gli articoli si integrano armoniosamente in ogni ambiente domestico e trovano applicazione anche in spazi collettivi, come hotel, ristoranti e boutique, esaltandone stile e funzionalità.

Tradizione, evoluzione e presenza internazionale

LAGO si fonda su una visione innovativa che trae origine nel XIX secolo, radicata in una solida tradizione artigianale che ha, da sempre, plasmato la storia della famiglia. Con l’ingresso della quarta generazione, nel 2006, l’azienda ha esteso i propri orizzonti, affacciandosi sul mercato internazionale.

Oltre a distinguersi per il suo design unico, LAGO ha adottato un approccio comunicativo non convenzionale, con un’attenzione particolare al mondo digitale. A iniziare questa evoluzione è stato Daniele Lago, imprenditore che ha posto la cultura al centro della strategia aziendale, trasformandola in un motore di crescita e innovazione.

LAGO dispone oggi di un team di manager altamente qualificati e di oltre 200 collaboratori. L’azienda è presente in più di 20 Paesi nel mondo, con una rete di oltre 500 negozi selezionati, tra cui numerosi store monomarca, oltre a progetti dedicati al settore dell’hospitality, del retail e degli spazi professionali, sia in Italia che all’estero. La sua espansione prosegue con successo, consolidando una crescita costante a livello internazionale.

Design modulare, qualità artigianale e impegno sostenibile

Gli arredi che compongono la collezione firmata LAGO sono concepiti per integrarsi armoniosamente in ogni ambiente della casa e per rispondere alle esigenze di spazi pubblici e privati. Caratterizzati da linee essenziali e da un design raffinato, sono progettati per garantire durabilità nel tempo.

Un esempio emblematico? Sono le cucine moderne, che uniscono eleganza e funzionalità. Disponibili in configurazioni con isola, penisola o lineari, si adattano a diverse esigenze spaziali e stilistiche. La modularità del design consente una personalizzazione completa, mentre l’uso di materiali pregiati come il vetro temperato e il legno di rovere conferisce un’estetica raffinata e la massima resistenza.

Tutte le soluzioni proposte sono frutto di un’attenta ricerca estetica e di studi approfonditi, volti alla creazione di prodotti di alta qualità. Alla precisione dei processi industriali si affianca però il valore insostituibile del contributo umano, che conferisce unicità a ogni creazione grazie a un’accurata lavorazione artigianale.

Nascono così arredi versatili e modulari, pensati per garantire massima flessibilità e personalizzazione nella configurazione degli spazi. Alla base della filosofia LAGO, del resto, vi sono diversi valori, che guidano ogni scelta progettuale e strategica. Tra questi, spicca una visione allargata del design, inteso non solo come espressione estetica, ma come un autentico strumento di trasformazione sociale, capace di generare significato oltre la semplice creazione di prodotti.

Un modello di sviluppo basato su cultura, sostenibilità e tecnologia

La sostenibilità rappresenta un altro principio cardine dell’azienda, che si traduce in un impegno concreto nell’utilizzo di materiali eco-compatibili lungo l’intero processo produttivo.

Grazie a una community in continua espansione, LAGO continua a investire nell’innovazione digitale per offrire un’esperienza sempre più intuitiva e coinvolgente. L’adozione di tecnologie avanzate, come il moderno configuratore online, ha permesso di ottimizzare la navigazione online e ridurre l’impatto ambientale, in linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità.