Ristrutturare il bagno: tutti gli interventi da tenere in considerazione

I bagni sono un locale in casa che si usa continuamente. Spesso è qui che installiamo l’angolo “lavatoio”, vale a dire dove posizioniamo la lavatrice e/o asciugatrice. Esso è ricco di condensa e umidità. Un buon bagno, per non soffrire di danni da infiltrazione oppure con comparsa di muffa, deve avere una grande finestra o un ottimo sistema di areazione, magari forzata.

La pessima disposizione dei sanitari spesso tende a diminuire notevolmente lo spazio calpestabile. Senza contare che qui c’è l’impianto fognario che permette di far confluire le acque verso l’esterno per avere ambienti che siano più funzionali.

Tra tutte le stanze che si hanno in casa, il bagno è quello più complicato da mantenere pulito e in ottimo stato per tanti anni. Avendo la presenza fissa di condensa, è normale che ci siano dei problemi di umidità e di deterioramento veloce. Per questo viene considerato come la zona più ristrutturata di tutte le altre.

La ristrutturazione o il rifacimento del bagno può richiedere interventi mirati, che quindi non sono proprio costosi, totali oppure per un rinnovo del suo aspetto.

BAGNO COMPLETO

Per fare questo intervento è necessario identificare i problemi reali e che lo rendono non funzionale, brutto da vedere, vecchio oppure dove ci sono tanti problemi di umidità e muffa.

Per Ristrutturare il bagno in modo completo dovete mettere in conto, come interventi: demolizione pavimento, sostituzione impianto idraulico ed elettrico, eventuale sostituzione dei sanitari e nuovo posizionamento (se necessario), eliminazione vecchi rivestimenti delle maioliche e nuovo riposizionamento. Non sembrano tanti interventi, ma se fate attenzione abbiamo elencato tutto quello che si può fare in un bagno.

Il pavimento e le maioliche sono le componenti più importanti che richiedono attenzione nella scelta dei nuovi materiali. Ovviamente è necessario scegliere prodotti che siano resistenti alle acque e possibilmente antibatterici.

Consigliamo di fare un progetto del nuovo aspetto del bagno per capire persino quali sono i costi definitivi. Meglio non pensare solo al risparmio, magari rivolgendovi a delle ditte edilizie low cost. Rischiate di fare lavori che non sono ottimali per questo ambiente e quindi sviluppare nuovi problemi in pochi anni.

Rifacimento bagno “impermeabile”

Un consiglio da seguire sempre, nonostante non vi venga proposto nemmeno da parte della stessa ditta edilizia a cui vi state rivolgendo, è quello di avere dei materiali che sono idrorepellenti, cioè impermeabili.

Non solo le piastrelle o le maioliche debbono essere smaltate e impermeabili, ma anche gli intonaci, massetti, cementi e vernici.

Tornando a parlare del pavimento. Una volta che lo demolito e rifate gli impianti fognari sarà necessario posizionare dei cementi di riempimento che siano impermeabili in modo da evitare il ristagno di acqua o di umidità al suo interno. Il massetto a seguire deve essere composto di malte cementizie. Infine si arriva al posizionamento delle piastrelle dove dovreste utilizzare delle tipologie molto grandi con una diminuzione della presenza delle fughe oppure esse debbono essere molto piccole. Le fughe purtroppo tendono a fari ristagnare acqua che poi sviluppa batteri e muffe che iniziano ad allargarsi e ad attaccare le pareti o i sanitari producendo un ambiente sporco.