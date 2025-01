Il tragico incidente di Concordia

Il 16 gennaio scorso, la città di Concordia è stata teatro di un drammatico incidente che ha portato alla morte dell’82enne Bruna Vaccari. L’anziana è stata investita da un furgone, il cui conducente, un 41enne, si è allontanato senza prestare soccorso. Questo gesto ha sollevato un’ondata di indignazione e ha portato a un’indagine approfondita da parte delle autorità locali.

La fuga e la denuncia falsa

Dopo l’incidente, il presunto pirata della strada ha tentato di coprire le sue tracce denunciando falsamente un incidente stradale alla sua compagnia assicurativa, sostenendo di aver urtato un muretto a causa del ghiaccio. Tuttavia, la sua versione dei fatti è stata rapidamente messa in discussione dagli investigatori, che hanno iniziato a raccogliere prove e testimonianze.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Modena hanno avviato un’indagine meticolosa, raccogliendo elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le prove raccolte, pezzi di plastica riconducibili al veicolo coinvolto sono stati sequestrati. Inoltre, una testimonianza chiave di un automobilista ha rivelato che un furgone stava sorpassando a velocità sostenuta poco prima dell’incidente. Questa informazione ha fornito un importante indizio per le indagini.

Il furgone e la scoperta della verità

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, i carabinieri sono riusciti a identificare il furgone, che era stato affittato da una società commerciale. Il veicolo è stato trovato in un parcheggio a Mirandola, nascosto in modo da occultare i danni subiti durante l’incidente. La Procura ha disposto il sequestro del furgone, mentre i proprietari, non trovandolo, hanno sporto denuncia per furto.

Un caso complesso e le conseguenze legali

Le indagini hanno rivelato che il 41enne, già in affidamento per precedenti reati, aveva cercato di ingannare le autorità con una denuncia falsa. Tuttavia, le prove raccolte, tra cui le immagini di videosorveglianza, hanno dimostrato che il veicolo era stato danneggiato subito dopo l’investimento di Bruna Vaccari, contraddicendo la sua versione dei fatti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, un reato che comporta severe conseguenze legali.