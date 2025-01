Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per ingegnere iraniano

Il caso di Mohammad Abedini Najafabadi

Mohammad Abedini Najafabadi, ingegnere iraniano con una notevole esperienza nella costruzione di droni, è al centro di un caso legale che ha attirato l’attenzione dei media. Arrestato il 19 dicembre all’aeroporto di Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, Najafabadi si trova attualmente in detenzione presso il carcere di Opera. Recentemente, il suo legale ha presentato una modifica all’istanza di arresti domiciliari, proponendo che l’ingegnere possa scontare la pena in un appartamento di Milano, diverso da quello inizialmente indicato.

Le motivazioni della richiesta

La richiesta di arresti domiciliari è stata presentata dopo un parere negativo della procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Secondo Nanni, non ci sarebbero le condizioni necessarie per garantire la sicurezza e prevenire il pericolo di fuga. La procuratrice ha sottolineato che la proposta iniziale non contemplava l’uso del braccialetto elettronico, strumento che potrebbe garantire un maggiore controllo sull’uscita dell’individuo dalla sua abitazione. La modifica dell’istanza, quindi, mira a rispondere a queste preoccupazioni, introducendo il braccialetto come misura di sicurezza.

Il contesto legale e le implicazioni

Il caso di Najafabadi si inserisce in un contesto legale complesso, dove le questioni di estradizione e di diritti umani si intrecciano. Gli Stati Uniti hanno richiesto l’estradizione dell’ingegnere, accusato di attività legate alla costruzione di droni, un tema delicato che solleva interrogativi sulla sicurezza nazionale e sulla cooperazione internazionale. La decisione della Corte d’Appello di Milano riguardo alla richiesta di arresti domiciliari potrebbe avere ripercussioni significative, non solo per Najafabadi, ma anche per le relazioni tra Italia e Iran, e per la gestione dei casi di estradizione in generale.