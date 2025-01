Arresto di un latitante a Roma: colpo alle organizzazioni mafiose

Un arresto significativo nella lotta alla mafia

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia ha eseguito un arresto che segna un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia. Olinto Bonalumi, un 66enne latitante dal 2021, è stato catturato a Roma, dove si trovava nonostante fosse inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi dal 2022. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Bari, hanno portato alla sua identificazione e successivo arresto, eseguito grazie alla collaborazione tra diverse forze di polizia.

Il profilo criminale di Bonalumi

Bonalumi deve scontare oltre 13 anni di carcere per una serie di reati gravi, tra cui concussione, accesso abusivo a sistemi informatici, intercettazione fraudolenta di conversazioni, furto e rapina. La sua carriera criminale è caratterizzata da attività contro il patrimonio, con un particolare focus su furti nei caveau di istituti di vigilanza. Questi crimini lo hanno reso un soggetto di interesse per le autorità, che hanno intensificato le ricerche per catturarlo.

Le operazioni di cattura

L’operazione che ha portato all’arresto di Bonalumi è stata condotta dagli uomini della Sisco di Bari e della Squadra mobile di Foggia, con il supporto operativo dello Sco e della Sisco della Squadra mobile di Roma. L’azione è stata eseguita in viale Europa, dove il latitante è stato bloccato senza opporre resistenza. Questo arresto non solo rappresenta un successo per le forze dell’ordine, ma invia anche un chiaro messaggio alle organizzazioni mafiose: la legge è determinata a perseguire i criminali, ovunque si nascondano.

Implicazioni per la criminalità organizzata

La cattura di Bonalumi è un colpo significativo per la cosiddetta Società foggiana, un’organizzazione mafiosa attiva in diverse regioni italiane. La sua detenzione potrebbe avere ripercussioni sulle operazioni della mafia, in quanto Bonalumi era un elemento chiave all’interno della rete criminale. Le autorità continueranno a monitorare la situazione, con l’obiettivo di smantellare ulteriormente le strutture mafiose e garantire la sicurezza dei cittadini.