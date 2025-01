Un incidente che ha scosso la comunità medica

La notizia dell’arresto di Federico Pretti, 47 anni, responsabile della Neurochirurgia presso l’ospedale Parini di Aosta, ha suscitato grande scalpore. L’incidente è avvenuto nella serata del primo gennaio, quando il medico ha tamponato un’altra auto, causando il trasporto in pronto soccorso di due giovani donne. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla condotta di un professionista della salute.

Le circostanze dell’arresto

Secondo le ricostruzioni fornite dalla procura di Aosta, Pretti si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test, rispondendo in modo minaccioso agli agenti intervenuti. Questo comportamento ha portato alla sua arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato portato in questura, il medico è comparso davanti al giudice Maurizio D’Abrusco, che ha convalidato l’arresto ma ha deciso di non applicare misure cautelari, permettendo così a Pretti di tornare in libertà.

Le reazioni e le implicazioni legali

Il legale di Pretti, l’avvocato Federico Fornoni, ha dichiarato che il giudice ha ritenuto non sussistessero esigenze cautelari, il che ha permesso al medico di rimanere libero mentre si prepara per l’udienza fissata al 25 marzo. Questo rinvio offre a Pretti e al suo team legale l’opportunità di esaminare gli atti e preparare una difesa adeguata. La comunità medica e i cittadini attendono con interesse gli sviluppi di questa vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla carriera del neurochirurgo e sulla fiducia nel sistema sanitario locale.