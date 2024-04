Ascensorista di 31 anni muore in Sicilia: i sindacati insorgono

Un uomo di 31 anni è morto in Sicilia mentre svolgeva il suo lavoro di ascensorista: stava soccorrendo una donna ma è rimasto incastrato e ha perso la vita.

Un ascensorista di soli 31 anni è morto nel tentativo di salvare una donna bloccata. La tragedia è accaduta ad Aci Sant’Antonio, in Sicilia.

Ascensorista perde la vita in Sicilia

Antonio Pistone aveva appena 31 anni, la sua vita è finita in modo tragico mentre stava cercando di salvare una donna.

Di professione ascensorista, subito è intervenuto in soccorso di una donna bloccata, però è rimasto incastrato fra la cabina e il piano dove questa era ferma. La signora invece è uscita incolume e ora è ricoverata in stato di shock.

L’intervento dei pompieri per estrarre il corpo dell’ascensorista morto in Sicilia

Si tratta dell’ennesimo tragico incidente sul lavoro, dove stavolta a perdere la vita è stato un ragazzo giovanissimo che stava lavorando appunto nel condominio dove si è verificato il fatto.

Per estrarre il corpo di Antonio, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Poi sono arrivati anche i soccorritori del 118 ma per il manutentore non c’era nulla da fare ed era già deceduto al loro arrivo.

Successivamente hanno accertato le condizioni della donna per poi trasportarla in ospedale. Per lei solo ferite lievi ma un forte stato di shock.

Sulla notizia è intervenuta la Cgil di Catania. Non sono note le precise dinamiche dell’evento ma rimane una fatto certo, evidenziato dal sindacato in una nota: “Non è possibile perdere la vita per la mancanza di condizioni di sicurezza, le quali devono essere sempre garantite”.

Da settimane le proteste dei sindacati si sono concentrate proprio su questo concetto, chiedendo un migliore approccio aziendale e più controlli sui posti di lavoro.