Rai conquista il martedì sera

La serata di martedì 21 gennaio ha visto la Rai dominare gli ascolti televisivi, con la seconda puntata della fiction Blackout 2 – Le Verità Nascoste che ha attirato ben 3.007.000 spettatori, corrispondenti a un 17.1% di share. Questo successo evidenzia la capacità della Rai di attrarre il pubblico con contenuti originali e coinvolgenti, in un periodo in cui l’attesa per il Festival di Sanremo 2025 cresce tra gli spettatori italiani.

Mediaset in difficoltà

Al contrario, Mediaset ha faticato a mantenere il passo. L’ultimo episodio di Amore e Vendetta – Zorro su Canale 5 ha registrato solo 1.221.000 spettatori, con uno share del 9.9%. Questo dato mette in luce le difficoltà del gruppo Mediaset nel competere con le produzioni della Rai, che continuano a riscuotere un buon successo tra il pubblico.

Altri programmi a confronto

Oltre a Blackout 2, altri programmi della serata hanno ottenuto ascolti significativi. Su Rai1, Affari Tuoi ha radunato 6.521.000 spettatori (29.5%), mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 2.883.000 spettatori (13%). Anche i programmi di intrattenimento come Uomini e Donne e Beautiful hanno mantenuto un buon seguito, dimostrando che il pubblico continua a seguire le storie e i volti familiari della televisione italiana.

Il panorama televisivo italiano

Il panorama televisivo italiano si sta evolvendo, con la Rai che sembra aver trovato una formula vincente per attrarre il pubblico. La competizione tra i due principali gruppi televisivi rimane accesa, e i dati di ascolto sono un indicatore chiave delle preferenze degli spettatori. Con l’avvicinarsi di eventi come il Festival di Sanremo, è probabile che la Rai continui a dominare le classifiche, mentre Mediaset dovrà rivedere le proprie strategie per riconquistare il pubblico.