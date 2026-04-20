Ascolti tv, 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' vince il prime time col 20,5% di share

(Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la serie 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' che ha totalizzato 3.264.000 telespettatori e il 20,5% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con il programma 'Racconto di una Notte' visto da 1.736.000 telespettatori (share d...

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la serie ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’ che ha totalizzato 3.264.000 telespettatori e il 20,5% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con il programma ‘Racconto di una Notte’ visto da 1.736.000 telespettatori (share del 12,8%). Terzo posto per ‘Report’ su Rai3 che è stato seguito da 1.772.000 telespettatori pari al 9,8%.

Fuori dal podio sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha interessato 1.500.000 telespettatori (share dell’8,4%) mentre su Italia1 ‘Zelig On’ ha registrato 935.000 telespettatori e il 6,6%.

Su Retequattro, invece, ‘Fuori dal Coro’ è stato seguito da 720.000 telespettatori pari al 5,8% mentre su La7 ‘House of Trump – Attacco al Papa’ ha ottenuto 535.000 telespettatori e il 3% di share. Su Rai2 ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ ha conquistato poi 513.000 telespettatori (share del 2,7%). Su Tv8 ‘Foodish’ è stato seguito poi da 248.000 telespettatori (share dell’1,5%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia della Rai ‘Affari Tuoi’ è stato seguito da 4.888.000 telespettatori (25,1% di share) mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha intercettato 4.427.000 telespettatori raggiungendo uno share del 22,5%.

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