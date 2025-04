Perché la pipì puzza dopo aver mangiato degli asparagi? Con la primavera arriva anche il periodo degli asparagi, una verdura particolarmente amata. Sono infatti adatti per una grandissima varietà di piatti, avendo una versatilità in cucina che li rende apprezzati da moltissimi. Se però avete mai mangiato degli asparagi, saprete che hanno uno strano “effetto collaterale“: dopo averli mangiati, la nostra urina emetterà un odore sgradevole. In questo articolo vediamo le motivazioni scientifiche per cui questo accade, e parleremo anche del perché alcune persone non sembrano percepire questa puzza.

Pipì che puzza dopo aver mangiato gli asparagi: perché?

Partiamo dalla prima questione, che in realtà ha una spiegazione molto semplice legata alle sostanze chimiche che compongono gli asparagi. Nei germogli degli asparagi infatti (scientificamente, i turioni) ci sono composti chimici solforati -oltre al potassio e a alcune vitamine-. Questi composti chimici, come fa intuire il nome, contengono delle molecole di zolfo, un elemento che sappiamo tutti avere un odore particolarmente sgradevole. Quindi, semplicemente: gli asparagi contengono molecole di zolfo, che durante la digestione subiscono una trasformazione. Si vengono così a formare, tramite la metabolizzazione, delle molecole più piccole ed estremamente leggere sempre di zolfo. Essendo così leggere e volatili, vengono emanate facilmente dalla nostra urina, potendo venir sentite dal nostro olfatto. L’origine dell’odore quindi, semplicemente, è questa.

@geopop Ma perché dopo aver mangiato gli asparagi la pipì puzza? E perché alcune persone non sentono questo odore? Tra una spiegazione chimica e un po’ di umorismo vediamo cosa causa questo fenomeno! 😁 #geopop #asparagi #asparagus #chimica #chemistry #curiosità #corpoumano #divulgazionescientifica #imparacontiktok #scienze #science #natura #nature #imparacongeopop #figononlosapevo #losapeviche #cucina #geopopit ♬ suono originale – Geopop

Perché alcuni non sentono la puzza della pipì dopo aver mangiato gli asparagi?

Potrebbe esservi capitato di incontrare qualcuno che ha affermato di non aver mai sentito questo peculiare odore dopo aver mangiato gli asparagi. Non è nulla di strano, la scienza spiega tranquillamente anche questo. Sono stati condotti infatti diversi studi, e si è arrivata alla conclusione che alcune persone non percepiscono la puzza per due motivi principali:

Una questione genetica . Alcune delle persone che non percepiscono l’odore della puzza della pipì degli asparagi presentano una mutazione sul cromosoma 1 . Questa mutazione consiste nell’ assenza di un ricettore olfattivo nel loro naso: è per questo che non percepiscono l’odore!

. Alcune delle persone che non percepiscono l’odore della puzza della pipì degli asparagi presentano una . Questa mutazione consiste nell’ nel loro naso: è per questo che non percepiscono l’odore! La persona non produce abbastanza sostanze odorose. Ci sono quindi anche dei casi in cui una persona, dopo aver mangiato degli asparagi, durante la digestione e la metabolizzazione non produce abbastanza molecole di solfato da far sì che vengano percepite. In questo caso, quindi, non percepiscono la puzza perché non è abbastanza forte da essere recepita dal nostro naso.

Per concludere, quindi, la puzza caratteristica della pipì degli asparagi è un puro fattore chimico, che può anche non presentarsi o non essere percepito a seconda dell’individuo. Quindi, niente imbarazzo quando quell’odore è molto forte: è solo scienza!