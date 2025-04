Scoperto traffico di sostanze chimiche per droghe sintetiche in Italia

Un’operazione contro il traffico di sostanze chimiche

La Squadra Mobile di Novara ha recentemente portato alla luce un traffico di sostanze chimiche destinate alla produzione di droghe sintetiche, un fenomeno che si estende dal dark web fino a diverse città italiane. Le indagini hanno rivelato un sistema complesso che coinvolge la fornitura di precursori chimici, essenziali per la sintesi di metanfetamina, da Trieste a Novara e oltre.

Il principale sospettato: un giovane di Conegliano Veneto

Al centro di questa indagine c’è un ventitreenne di Conegliano Veneto, considerato il principale fornitore italiano di sostanze chimiche per la produzione di metanfetamina. Le autorità hanno avviato l’inchiesta dopo l’arresto di un ventiduenne universitario a Novara, il quale aveva allestito un laboratorio casalingo per la produzione di droghe sintetiche, il più grande mai scoperto in Italia. Questo laboratorio era un chiaro segnale della crescente diffusione di attività illecite legate alla droga nel paese.

Il laboratorio e il suo funzionamento

Il laboratorio scoperto a Novara conteneva un gran numero di sostanze precursore per la sintetizzazione di sostanze stupefacenti. Secondo Dioniso Peluso, della Squadra Mobile di Novara, il giovane arrestato si riforniva di queste sostanze tramite un coetaneo, utilizzando un sito sul dark web. Questo metodo di approvvigionamento evidenzia come la tecnologia e l’anonimato offerto dalla rete stiano facilitando la diffusione di attività criminali legate alla droga.

Un fenomeno in crescita

Il traffico di sostanze chimiche per la produzione di droghe sintetiche rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza pubblica in Italia. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per combattere questo fenomeno, ma la complessità delle reti di distribuzione e la rapidità con cui si adattano alle misure di controllo rendono la situazione particolarmente difficile. È fondamentale che la società civile e le istituzioni collaborino per affrontare questa problematica, sensibilizzando l’opinione pubblica sui rischi legati all’uso di droghe sintetiche e al traffico di sostanze chimiche.