La platea dei percettori dell’Assegno di inclusione è ridottissima, molte famiglie povere, che un tempo rientravano nel reddito di cittadinanza, ora sono state escluse.

480mila le famiglie che hanno ricevuto il primo accredito dell’Assegno di Inclusione, la nuova misura che da gennaio sostituisce il Reddito di Cittadinanza come strumento di contrasto alla povertà. L’importo medio dell’assegno è di 620 euro.

Chiara Saraceno, ex presidente della Commissione d’indagine sulla povertà e sull’esclusione sociale, ai microfoni di Radio Radicale ha sostenuto:

«Ci sono i cosiddetti ‘esodati dell’Adi’, gli adulti non particolarmente fragili, non ancora sessantenni, che non vivono in famiglie con minorenni o con persone disabili. Poi ci sono anche gli esclusi che hanno apparentemente i requisiti, cioè un Isee di 9.360 euro, ma questo non è sufficiente, perché bisogna rispettare altre 3 condizioni: un reddito inferiore ai 6mila euro annui, non possedere una casa dal valore superiore a un tot, non avere risparmi superiori a un tot».