Assegno Unico svelate le date di incasso del sussidio per chi ne è in regola per il mese di febbraio 2026, scopriamo a quanto ammontano gli importi e la procedura che è necessario compiere per entrare a farne parte.

Nuovo Isee dal 1° gennaio per l’applicazione

Con l’inizio del 2026 è entrato in vigore il nuovo ISEE per l’assegno unico di conseguenza è importante aggiornarlo al fine di continuare a ricevere l’assegno unico ed altri aiuti come è avvenuto in passato.

L’aggiornamento al nuovo Isee viene applicato da marzo e se non si riesce a farlo in questo periodo di tempo lo si può fare sino al 30 giugno. Difatti è questa la deadline per poter ricevere gli arretrati dei mesi precedenti.

Assegno unico erogato il 19 e 20 febbraio

L’assegno unico per febbraio 2026 sarà erogato il 19 e 20 del mese e come riportato da SkyTG24.it gli importi ISEE sono stati ritoccati dell’1,4% per l’inflazione ISTAT.

Se vi sono adeguamenti da ricalcoli dell’INPS per gli importi di gennaio, queste saranno erogate a partire da marzo.

In sostanza è fondamentale aggiornare il proprio ISEE per non perdere diritto ad agevolazioni statali che potranno essere utili per questo e gli anni successivi.