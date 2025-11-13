Assemblea Anci, prevenzione, stili di vita e sostenibilità al Driving Change Arena

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) – Prevenzione, stili di vita e sostenibilità: sono 3 i pilastri della Driving Change Arena, l'appuntamento dedicato alla salute organizzato oggi da Novo Nordisk nell'ambito della 42esima Assemblea annuale Anci, in corso a Bologna. Questo momento di dialogo dinamico e partecipativo – riferisce la farmaceutica in una nota – riunisce rappresentanti delle istituzioni, sindaci, amministratori locali ed esperti per condividere esperienze e buone pratiche sulla promozione della salute e del benessere nelle comunità urbane, e per approfondire il contributo concreto delle città nella costruzione di modelli di prevenzione efficaci, nella diffusione di stili di vita sani e nella valorizzazione della sostenibilità ambientale e sociale.

Il confronto si è articolato attorno ai 3 pilastri distintivi del programma internazionale di Novo Nordisk Cities for Better Health, realizzato in Italia grazie alla partnership con Anci ed Health City Institute, che sono appunto prevenzione, stili di vita e sostenibilità. Oltre a mettere in luce l'impegno congiunto di amministratori, istituzioni e terzo settore nel promuovere iniziative virtuose già attive in diverse realtà del Paese, l'incontro evidenzia l'importanza di una visione condivisa della salute, fondata sulla prevenzione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

"La sfida delle malattie croniche richiede soluzioni condivise e un approccio integrato alla salute, in una visione ampia in cui prevenzione e innovazione assumono un ruolo centrale – dichiara Alfredo Galletti, General Manager di Novo Nordisk Italia – Di fronte a questa nuova prospettiva, l'intero sistema, tutti noi, siamo chiamati a rispondere con soluzioni adeguate che riconoscano il nuovo scenario e si attrezzino al meglio per gestirlo in modo efficace, a beneficio dei pazienti e delle comunità e che promuovano le migliori condizioni per la strategicità del nostro Paese. Per questo siamo convinti che un approccio sinergico e multisettoriale, che si fondi sulla collaborazione e sul dialogo di tutti gli attori coinvolti – gli amministratori locali, le autorità sanitarie, le istituzioni e i privati – siano fondamentali per realizzare concretamente un percorso concreto e di valore in tal senso, a beneficio dei pazienti e delle comunità. Ed è in tale ottica che non posso che concludere ribadendo l'impegno di Novo Nordisk a lavorare al fianco di Anci e dei sindaci per continuare a valorizzare i territori e promuovere salute e prevenzione".