Un verdetto atteso e celebrato

Dopo l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, il clima politico in Italia si è acceso di entusiasmo e soddisfazione. La notizia ha suscitato congratulazioni da parte di esponenti di spicco del governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che ha espresso la sua “grande soddisfazione” per il verdetto. Questo giudizio, secondo Meloni, dimostra l’infondatezza delle accuse rivolte al vicepremier, sottolineando come la sentenza rappresenti una vittoria non solo per Salvini, ma per l’intero esecutivo.

Le reazioni dei membri del governo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato un caloroso “abbraccio” a Salvini, mentre il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha definito il giorno dell’assoluzione come “un grande giorno per l’Italia”. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato con entusiasmo, affermando che “giustizia è fatta”. Queste dichiarazioni evidenziano un’unità di intenti all’interno della maggioranza, che si è schierata compatta a sostegno del vicepremier.

Il significato della sentenza

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha sottolineato l’importanza della sentenza, affermando che non si può mettere sotto processo la linea politica di un governo. Questo principio, riaffermato dai magistrati, è considerato fondamentale per mantenere un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. La strategia di Salvini contro l’immigrazione irregolare, attuata durante il governo Conte 1, è stata vista come una scelta politica legittima e condivisa, sostenuta dalla maggioranza parlamentare. La sentenza di assoluzione, quindi, non solo libera Salvini dalle accuse, ma riafferma anche la legittimità delle scelte politiche del governo.

Le parole del ministro dell’Economia

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha commentato la sentenza esprimendo la sua felicità per Salvini e per lo Stato italiano. Ha sottolineato l’importanza del coraggio dimostrato nel ribadire un principio che, sebbene sembri elementare, è cruciale per il rispetto delle istituzioni. Queste dichiarazioni riflettono un clima di euforia all’interno della maggioranza, che vede nell’assoluzione di Salvini un segnale di forza e coesione politica.