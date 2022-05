Asta da record per disegno di Michelangelo venduto per 23 mln

Parigi, 19 mag. (askanews) – Ha la dimensione di un foglio A4 ma il prezzo è enorme. Un piccolo disegno realizzato a penna e inchiostro bruno, attribuito a Michelangelo Buonarroti è stato venduto all’asta da Christie s a Parigi per l’incredibile cifra di 23.162.000 euro, commissioni comprese.

Grazie alla quotazione raggiunta diventa l’opera più costosa mai venduta dell’artista italiano simbolo del rinascimento, ma non è solo questo il record raggiunto: è il prezzo più alto mai raggiunto per un’opera su carta offerta in Europa e il terzo prezzo più alto mai venduto per un disegno di un Old Master .

A giustificare queste cifre il fatto che nel mondo ci sono meno di dieci disegni di Michelangelo ancora nelle mani di privati.

L opera, considerata all’epoca un disegno di scuola michelangiolesca era stata venduta nel 1907, sempre a Parigi.