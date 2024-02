Atletica: Palazzo, 'Europei a Roma straordinario volano per la promozione turistica'

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - “Gli Europei di Atletica rappresentano uno straordinario volano per la promozione sportiva e turistica, per questo la Regione Lazio ha dato un grandissimo sostegno all’evento, con uno stanziamento a supporto di 2,5 milioni di euro. L’atletica intanto h...

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – “Gli Europei di Atletica rappresentano uno straordinario volano per la promozione sportiva e turistica, per questo la Regione Lazio ha dato un grandissimo sostegno all’evento, con uno stanziamento a supporto di 2,5 milioni di euro. L’atletica intanto ha già scelto gli impianti della nostra regione: Jacobs da maggio sarà al Guidobaldi di Rieti per prepararsi alla sfida e il pubblico potrà assistere agli allenamenti. Un modo per entrare tutti insieme in clima Europei”. Lo ha detto l’assessore allo Sport, Turismo, Ambiente e Transizione Energetica della Regione Lazio Elena Palazzo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei di Atletica Roma 2024 in Campidoglio.