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Atp Miami, Berrettini eliminato al terzo turno da Vacherot

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(Adnkronos) - Matteo Berrettini eliminato agli Atp Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. L'azzurro dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana è uscito di scena al terzo turno del torneo in due set con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-4 dal m...

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Matteo Berrettini eliminato agli Atp Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. L’azzurro dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana è uscito di scena al terzo turno del torneo in due set con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-4 dal monegasco Valentin Vacherot.  

Vacherot agli ottavi se la vedrà con Arthur Fils, numero 31 Atp, che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas per 6-0, 6-1 in 55 minuti. 

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