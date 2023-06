Attacco Annecy, Macron e Brigitte in ospedale a Grenoble dalle vittime

Attacco Annecy, Macron e Brigitte in ospedale a Grenoble dalle vittime

Grenoble (Francia), 9 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte si sono recati all’ospedale di Grenoble, in Francia, per visitare le vittime dell’attacco con coltello in un parco di Annecy che ha provocato il ferimento di sei persone, tra cui quattro bambini piccoli.

Due dei quattro bambini feriti nel parco giochi sono ancora in “pericolo di vita”, ha dichiarato il portavoce del governo Olivier Véran, poco prima del viaggio presidenziale. Uno di loro è stato trasferito in ospedale a Ginevra, in Svizzera.

Il Capo dello Stato e sua moglie vogliono essere “al fianco delle vittime e delle loro famiglie, così come di tutte le persone che ad Annecy hanno contribuito a fornire loro aiuto e sostegno”, ha dichiarato l’Eliseo.

Le motivazioni dell’aggressore, un rifugiato siriano 31enne, restano al momento poco chiare, “senza un apparente movente terroristico”, ha fatto sapere la procura di Annecy, che non esclude un “atto insensato”.