Attacco con coltello in una scuola in Cina: otto morti e diciassette feriti

Sono aggiornamenti drammatici quelli che arrivano dalla Cina e, per la precisione, dalla provincia di Jiangsu. Un attacco con coltello è avvenuto nelle scorse ore in una scuola ovvero l’istituto professionale di arte e tecnologia di Wuxi, con conseguenze terribili: secondo quanto affermato dalla polizia locale vi sarebbero infatti almeno otto morti e diciassette feriti.

L’aggressione è avvenuta in serata per ragioni ancora da chiarire. “Alle 18.30 un attacco all’arma bianca si è verificato all’Istituto professione delle arti e della tecnologia di Wuxi” ha confermato la polizia. Si tratta dell’orario locale, le 11.30 in Italia. Nell’attacco sono rimaste uccise otto persone mentre sono diciassette i feriti, come dichiarato dalle forze dell’ordine della città di Yixing, nella quale la tragedia si è consumata. Sempre la polizia ha sottolineato che “un sospetto è stato arrestato sul posto” e che le indagini sono state avviate nell’immediato allo scopo di capire quali siano le motivazioni dietro all’attacco all’arma bianca.

Solo pochi giorni fa a Zhuhai un’auto guidata da un uomo ha travolto la folla provocando la morte di 35 persone mentre altri 43 pedoni sono rimasti feriti. Il dramma è avvenuto nelle vicinanze di un centro sportivo in quello che è stato definito un “attacco grave e feroce” compiuto per ragioni personali legate ad una procedura di divorzio.