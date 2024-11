É un bilancio terribilmente grave quello relativo ad un drammatico episodio avvenuto nella giornata di lunedì, ma del quale sono stati resi noti i dettagli solo martedì, in Cina. Un veicolo ha travolto decine di persone vicino ad un centro sportivo, provocando almeno 35 vittime e 43 feriti secondo quanto comunicato dalle autorità.

Auto sulla folla in Cina, bilancio gravissimo: 35 morti

L’episodio si è verificato, come dichiarato dalla polizia locale, nella città meridionale di Zhuhai ed è testimoniato da alcuni video diffusi successivamente sui social. Filmati che inizialmente sono stati rimossi, senza che informazioni chiare relative all’incidente venissero comunicate.

Ore dopo le autorità hanno ammesso che un “attacco grave e feroce” si era verificato al centro sportivo cittadino rivelando anche il bilancio di quanto accaduto. Tra i feriti vi sono peraltro persone che versano in condizioni molto gravi e che risulterebbero ancora in pericolo di vita.

Auto sulla folla in Cina, fermato un uomo: le ragioni del gesto

Stando a quanto riportato, sarebbe stato successivamente fermato un uomo di 62 anni ritenuto l’autore della strage e di nome Fan. É stato trovato con diverse ferite auto inflitte e, come sottolineato dalla polizia cinese in un comunicato, avrebbe agito in seguito “all’insoddisfazione per la divisione dei beni in seguito al divorzio”.

Per tale motivo si sarebbe messo alla guida di un piccolo Suv travolgendo le persone che in quel momento si stavano allenando e riuscendo anche a superare le grandi misure di sicurezza presenti, dal momento che la città ospita in questi giorni un evento aeronautico civile e militare. Le indagini proseguono.