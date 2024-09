Nella provincia orientale dello Shandong, in Cina, un tragico incidente ha coinvolto uno scuolabus che ha investito un gruppo di pedoni nei pressi di una scuola media, causando la morte di almeno 11 persone, tra cui 5 studenti. La notizia è stata riportata dalla televisione di Stato, CCTV. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore del mattino nella città di Tai’an, situata a circa 400 chilometri a sud-est di Pechino. Le cause dell’accaduto sono ancora sotto indagine.

Cina, scuolabus investe gruppo di studenti: indagini in corso

La dinamica della tragedia è ancora oggetto di ricostruzione. Secondo le prime indagini, l’autista avrebbe perso il controllo dello scuolabus mentre si avvicinava alla scuola. L’incidente si è verificato intorno alle 7:27 ora locale (1:27 in Italia).

L’investimento

Il veicolo ha travolto un gruppo di pedoni, composto da genitori e bambini, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Le vittime si trovavano sul bordo della strada al momento dell’impatto.

Le vittime

L’incidente ha causato la morte di 11 persone, tra cui almeno 5 bambini. L’autista del mezzo è stato arrestato dalla polizia locale, mentre le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare la causa esatta della tragedia. Secondo i media statali, altre 13 persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Solo una delle vittime trasportate in ospedale è stata ricoverata in gravi condizioni.