Una notte di attacchi con droni ha provocato vittime a Korotych e un incendio in una sede universitaria a Kremenchuk, segnando un nuovo picco di violenza nella regione.

Nel corso di una notte particolarmente agitata, le forze armate russe hanno intensificato l’uso dei drone su più fronti dell’Ucraina, colpendo civili e infrastrutture educative. Gli episodi più drammatici si sono verificati rispettivamente nell’oblast di Kharkiv e nella regione di Poltava dove le conseguenze hanno toccato sia la sfera privata sia quella accademica.

Le autorità locali hanno comunicato i danni e le vittime, evidenziando la crescente pericolosità di queste azioni aeree notturne.

Korotych, oblast di Kharkiv: l’attacco che ha tolto due vite

Nel villaggio di Korotych situato nell’oblast di Kharkiv, un attacco notturno con droni ha causato la morte di due residenti molto anziani: una donna di 81 anni e un uomo di 83 anni.

Il governatore Oleh Syniehubov ha confermato che l’azione russa ha colpito direttamente le abitazioni, provocando il crollo di strutture domestiche. Oltre alle vittime, l’esplosione ha danneggiato 13 abitazioni private e ha distrutto un veicolo parcheggiato nelle vicinanze, trasformando il tranquillo quartiere in una zona di macerie.

Impatto sulla comunità di Korotych

Le famiglie dei defunti hanno descritto la perdita come un “colpo al cuore” per la piccola comunità, che ora deve far fronte a un ristoro abitativo urgente. I residenti hanno segnalato la necessità di aiuti immediati per il riscaldamento e l’alloggio, poiché l’inverno si avvicina. Le autorità locali hanno promesso di mobilitare risorse per la ricostruzione, ma le difficoltà logistiche in una zona di conflitto rendono l’operazione complessa.

Kremenchuk, regione di Poltava: incendio in un edificio universitario

Nel frattempo, nella città di Kremenchuk nella regione di Poltava, un altro drone russo ha colpito un edificio destinato all’istruzione, provocando un incendio che ha coinvolto parte della Università Nazionale Mykhailo Ostrohradskyi. Il governatore Vitalii Diakivnych ha riferito che il sisma è avvenuto durante la notte, ferendo una persona presente sul posto. L’incendio si è rapidamente diffuso, mettendo a rischio le aule, i laboratori e i documenti accademici custoditi al loro interno.

Intervento dei soccorsi e contenimento dell’incendio

I vigili del fuoco di Kremenchuk sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero all’intera struttura. Grazie all’operato tempestivo dei soccorsi, il danno materiale è stato limitato, ma la ferita della persona coinvolta ha richiesto cure mediche immediate. Le autorità universitarie hanno attivato piani di emergenza per spostare gli studenti e il personale in sedi alternative, garantendo la continuità didattica nonostante il trauma.

Questi due episodi, seppur distinti per luogo e tipo di bersaglio, testimoniano una strategia di guerra che mira a colpire sia la vita privata dei civili sia le strutture chiave della società, come gli istituti di formazione. La combinazione di vittime umane e danni alle infrastrutture educative evidenzia l’ampiezza delle conseguenze di un conflitto che si fa sempre più pervasivo, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione. Le autorità ucraine continuano a denunciare questi atti come violazioni del diritto internazionale, chiedendo al contempo un rafforzamento del supporto internazionale per proteggere i civili e gli edifici pubblici da ulteriori aggressioni aeree.