Le Forze paramilitari di supporto rapido del Sudan sono entrate di nuovo in azione prendendo di mira un villaggio nello stato di Al-Jazira. Si tratta di un attacco brutale che ha causato circa un centinaio di morti, una stima rivelata dal governatore di Al-Jazira, Al-Tahir Ibrahim Al-Khair le cui parole sono state riprese e condivise dalla Sudan News Agency.

RSF attacca un villaggio e causa 100 vittime

Al momento i dettagli in merito all’attacco portato avanti dalle Forze paramilitari di supporto rapido del Sudan non sono ancora chiari, non sappiamo ad esempio quando sia avvenuto precisamente l’assalto. Situazione diversa per il numero di vittime, in questo caso la cifra è già stata condivisa e parliamo di circa una centinaia di persone che hanno perso la vita.

L’accaduto è stato rivelato dal governatore di Al-Jazira, Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, che è stato poi citato dall’agenzia ufficiale Sudan News Agency, la notizia è stata poi rilanciata dall’agenzia di stampa turca Anadolu facendo così il giro del mondo.

Oltre la notizia però, sui social sembra girare un video che mostrerebbe il villaggio attaccato dalle RSF dove più di cento persone sono state sepolte in una fossa comune. Al momento però non è chiaro se questo filmato sia autentico oppure no.