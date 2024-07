I messaggi di solidarietà nei confronti di Donald Trump, colpito da alcuni spari durante un comizio, stanno arrivando da tutto il mondo. Reazioni di sgomento e di condanna nei confronti della violenza.

Attentato a Donald Trump, reazioni della politica: da Giorgia Meloni a Matteo Salvini

Le reazioni all’attentato a Donald Trump non si sono fatte attendere. Già nelle prime ore della notte, Giorgia Meloni ha espresso la sua indignazione, sottolineando sui social di seguire “con apprensione gli aggiornamenti” ed esprimendo la sua solidarietà e i suoi auguri di pronta guarigione “con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”.

“Gli spari, le urla, il sangue. Donald Trump sta bene. Più forte di tutto e di tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione. Questo è il presidente di cui ha bisogno l’America” ha dichiarato Matteo Salvini, che ha sempre supportato Donald Trump. Anche Antonio Tajani ha dichiarato di essere rimasto sconvolto dalle immagini dell’attentato e di seguire gli sviluppi, augurando una pronta guarigione all’ex presidente. “Condanno violenza che non può avere spazio in dibattito democratico” ha aggiunto.

Donald Trump: la solidarietà internazionale

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto i suoi sentiti auguri di pronta guarigione a Donald Trump, parlando di “una tragedia per le nostre democrazie“. “La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano” ha aggiunto il presidente francese.

“Sono sconvolto nell’apprendere della sparatoria all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo comizio in Pennsylvania. Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo” sono le parole del presidente ucraino Zelensky, che ha sottolineato che la violenza non dovrebbe mai prevalere e di essere sollevato nel sapere che Trump sta bene ed è al sicuro.

Kamala Harris ha definito quanto accaduto un “atto ripugnante“, sottolineando che bisogna evitare la violenza e che lei e il marito sono sollevati che Donald Trump non sia stato ferito gravemente. Anche il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato di rivolgere pensieri e preghiere all’ex presidente americano in queste ore buie.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta “profondamente scioccata” dalla sparatoria che ha coinvolto Trump, a cui ha augurato pronta guarigione. Si è aggiunta ai messaggi di solidarietà anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che si è dichiarata sconvolta per quanto accaduto. Anche Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, ha condannato l’attentato nei confronti di Donald Trump, inviando i migliori auguri di pronta guarigione all’ex presidente.

“La violenza e l’odio non hanno posto in una democrazia” sono le parole del premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha condannato l’aggressione e mandato i migliori auguri a Trump. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si è detto molto preoccupato per quanto accaduto e ha condannato la violenza. Solidarietà anche da parte del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, che si è espresso contro la violenza, esattamente come il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.