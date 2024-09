Attenzione alla previsione del tempo, seguito dall'iniziale tempesta nel Centro-Nord, ora il Sud rischia temporali.

L’emergenza meteorologica persiste. I temporali che hanno devastato il Centro Nord dell’Italia si stanno ora dirigendo verso le regioni meridionali. Le aree più gravemente colpite sono state la Lombardia e la Toscana. In particolare, in Brianza e nella zona Bergamasca, numerosi corsi d’acqua sono straripati, lasciando alcune vie ancora sommerse dall’acqua. Il nostro reportage proviene da Nembro, in Val Seriana, dove il fango ha sepolto le automobili e ha anche invaso le abitazioni. I fiumi restano in piena, portando con sé detriti. La Toscana vive una situazione analogamente critica.

Al contrario, nevicate si verificano sullo Stelvio. Nel frattempo, rimangono disperse due coppie di alpinisti sui Montebianco. Le condizioni meteorologiche avverse ad alta altitudine rendono impossibili le operazioni di ricerca sia a piedi che con l’elicottero.