La sicurezza durante le festività di Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la città di Assisi si prepara a ricevere un numero significativo di visitatori, attratti dalla bellezza delle sue basiliche francescane e dalle celebrazioni religiose. In questo contesto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Perugia Armando Gradone, ha deciso di adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. L’attenzione è rivolta in particolare ai luoghi di culto e ai siti di maggiore aggregazione, che rappresentano obiettivi sensibili in questo periodo di festa.

Misure di protezione rafforzate

In linea con le direttive del ministero dell’Interno, è stata effettuata una ricognizione approfondita dei luoghi più frequentati della provincia, con un focus particolare su Assisi. Le basiliche, simboli della spiritualità e della cultura francescana, saranno oggetto di un monitoraggio costante. Le autorità hanno previsto un incremento delle forze dell’ordine nei centri storici di Perugia, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Spoleto, oltre a stazioni ferroviarie e centri commerciali. Queste misure sono state ampliate rispetto agli anni precedenti, in risposta a eventi recenti che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica.

Eventi giubilari e afflusso di visitatori

Il Giubileo, che coincide con le festività, rappresenta un ulteriore incentivo per i pellegrini e i turisti a visitare Assisi. Le basiliche, in particolare la Basilica di San Francesco, sono attese a un afflusso straordinario di visitatori. Le autorità locali stanno collaborando con le forze di sicurezza per garantire che ogni evento si svolga in un clima di serenità e sicurezza. La sinergia tra le istituzioni è fondamentale per affrontare le sfide legate alla sicurezza, soprattutto in un periodo così significativo per la comunità religiosa e per i visitatori.