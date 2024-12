L’attico di City Life, il celebre set delle migliaia di storie Instagram fatte da Fedez e Chiara Ferragni e luogo dei primi passi di Leone e Vittoria, ha ora un nuovo proprietario. I due lo avrebbero lasciato da novembre dello scorso anno per andare a vivere nella loro nuova casa.

Il nuovo proprietario dell’attico di City Life dei Ferragnez

Si erano trasferiti lì insieme nel 2018 dopo la nascita di Leone, per poi lasciarlo nel 2023. L’attico è tornato agibile e in affitto da dicembre dello scorso anno a 35 mila euro al mese più spese condominiali. Ora, a distanza di un anno, è passato al calciatore dell’Inter Marcus Thuram, che ha già messo un po’ di storie su Instagram. Fedez e Chiara si sarebbero trasferiti nella nuova casa a novembre dello scorso anno, anche se i lavori procedevano dall’estate del 2021.

La nuova casa dei Ferragnez prima della rottura

Ora in quella casa a viverci è solo Chiara, Fedez l’ha lasciata dopo un paio di mesi in seguito alla rottura tra i due. “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano” – aveva dichiarato Chiara Ferragni nell’estate del 2021 – “Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti”.