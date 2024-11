Un incremento preoccupante dei contatti

Il numero anti violenza e stalking 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità, ha registrato un aumento significativo dei contatti nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il . Con circa 48mila contatti tra telefonate, app e chat, si è assistito a un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando i contatti erano stati circa 30.581.

Il femminicidio di Giulia Cecchettin e il picco di richieste

Un evento tragico ha segnato un punto di svolta per il numero 1522: il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’, ha scatenato un’ondata di emozioni e una crescente consapevolezza riguardo alla violenza di genere. Questo evento ha portato a un picco di richieste tra novembre e dicembre, con una media di 800 contatti al giorno. Alla fine dell’anno, il numero totale di richieste ha raggiunto 51.713, evidenziando un’emergenza sociale che non può essere ignorata.

Un fenomeno strutturale nel 2024

La crescita dei contatti al numero 1522 non sembra essere un fenomeno temporaneo, ma piuttosto un cambiamento strutturale nel 2024. I dati mostrano che i contatti sono rimasti costanti in ogni mese dell’anno, suggerendo che la società sta affrontando una crisi profonda e persistente. Questo aumento costante potrebbe essere interpretato come un segnale che le vittime di violenza stanno cercando aiuto in modo più attivo, ma al contempo solleva interrogativi sul clima di insicurezza e paura che permea la nostra società.

È fondamentale che le istituzioni e la società civile rispondano a questa emergenza con azioni concrete e strategie efficaci per combattere la violenza di genere e supportare le vittime. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile affrontare e ridurre questo allarmante fenomeno.