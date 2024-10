La madre di Aurora ha espresso la sua rabbia durante le trasmissioni “La Vita in Diretta” e “Ore 14”, lanciando parole pesanti contro il fidanzato quindicenne, arrestato a Piacenza dopo la tragica morte della giovane.

Le dichiarazioni della madre di Aurora in tv

Dopo l’arresto del fidanzato quindicenne, la famiglia di Aurora, la 13enne di Piacenza tragicamente morta dopo essere caduta dal settimo piano del suo palazzo, ha dichiarato di sentirsi “sollevata”. Nonostante ciò, la madre della ragazza sta manifestando crescente rabbia, poiché non si è sentita né tutelata né ascoltata, nonostante le numerose avvisaglie sui comportamenti del giovane.

“Credo che la giustizia debba fare il suo corso. Non era il ragazzo, ma l’ex ragazzo non ha accettato di essere stato lasciato da mia figlia. Il quale probabilmente, se è stato arrestato, è stato lui l’assassino di mia figlia. Purtroppo non mi ero fatta un’idea precisa di quello che era successo altrimenti non sarei qui davanti all’obitorio a sperare di vedere mia figlia”, ha detto la mamma della 13enne intervistata dalla trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2.

Nelle ultime ore sarebbe emerso il racconto di un’altra ragazza, minorenne, che avrebbe visto per strada un giovane strattonare una ragazzina minuta nelle scorse settimane, scattando delle foto. Poi, un altro video girato alla stazione dei bus di Piacenza, in cui si vedrebbe il 15enne ex fidanzato picchiare, insultare e strattonare una ragazzina: si tratterebbe, secondo le prime indiscrezioni, di Aurora.

La mamma di Aurora e le parole contro il fidanzato della figlia

“Il ragazzo è stato segnalato ai servizi sociali. La ragazza aveva ansie e paure, ma sottovalutate perché era piccolo. Ce ne saranno tanti di ragazzi così, questo è stato il primo e ultimo”, ha aggiunto la donna ai microfoni.

Il giovane è stato fermato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri di Piacenza. Era già indagato a piede libero per omicidio volontario. È difeso dall’avvocato Ettore Maini.

La rabbia della famiglia di Aurora è tanta, la madre intervistata anche a La Vita in Diretta ha aggiunto: