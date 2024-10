Aurora Tila, a soli 13 anni, venerdì sarebbe salita all’ultimo piano del proprio palazzo in via IV Novembre a Piacenza ed è precipitata, lasciando dietro di sé il mistero di questa morte. Oggi l’autopsia sul corpo della giovane.

L’autopsia sul corpo di Aurora Tila

L’autopsia sul corpo della 13enne sarà effettuata oggi pomeriggio, lunedì 28 ottobre. L’incarico è stato affidato dal pm della Procura per i minorenni di Bologna Simone Purgato al medico legale Giovanni Cecchetto, alla presenza delle parti.

La morte di Aurora Tila

Proseguono le indagini dei carabinieri per la morte della tredicenne, avvenuta il 25 ottobre a Piacenza. Aurora sarebbe precipita verso le 8,30 dal tetto di un palazzo in via IV Novembre, dove abitava con la famiglia di origine albanese.

Con la ragazza sul tetto del palazzo c’era il fidanzato, un quindicenne di origine albanese, che dopo la caduta mortale avrebbe dato l’allarme.

La legale della famiglia avrebbe riferito che la madre della ragazzina aveva segnalato nei giorni scorsi ai servizi sociali il comportamento del 15enne, ritenuto “ossessivo e geloso, con le difficoltà da parte della ragazza a interrompere la relazione”.

Intanto la sorella 22enne di Aurora, si sfoga sui social e accusa il ragazzo di omicidio:

“L’ha buttata giù lui, non era pazza, né depressa, è stata l’ennesima vittima di violenza”.

Indagato il fidanzato della ragazza

Il fidanzato di 15 anni è attualmente sotto indagine per i fatti accaduti venerdì, senza misure cautelari. Il giovane è stato interrogato a lungo dai carabinieri e dalla Procura per i minorenni nel corso della giornata, per poi essere rilasciato. È indagato, però, per omicidio volontario. Tutte le ipotesi sulla tragedia restano aperte.