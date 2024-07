Un aereo militare italiano è precipitato al suolo in Australia, per cause da chiarire. Il pilota è salvo.

Australia, aereo caccia Eurofighter italiano precipita al suolo: salvo il pilota

Un Eurofighter dell’Aeronautica Militare, durante un volo di addestramento sui cieli del Northern Territory, in Australia, è precipitato al suolo, per cause al momento ancora in fase di accertamento. Il pilota si è lanciato e fortunatamente si è salvato ed è in buone condizioni di salute. Sta effettuando tutti i controlli medici presso una struttura ospedaliera. Soccorritori e funzionari della Difesa australiani hanno dichiarato che l’aereo si è schiantato vicino alla città settentrionale di Darwin durante l’esercitazione Pitch Black 24.

Australia, aereo caccia Eurofighter italiano precipita al suolo: i dettagli

“La difesa può confermare che un partecipante internazionale all’esercitazione Pitch Black 24 è sano e salvo dopo essersi espulso dal suo aereo questa mattina durante le operazioni di volo” ha dichiarato un funzionario del dipartimento della Difesa in una nota, aggiungendo che tutti i voli sono stati cancellati. L’incidente si è verificato intorno alle 10.45 ora locale. La polizia ha precisato che l’aereo si è schiantato a circa 18 chilometri a sud-ovest della cittadina rurale di Daly River, centro di allevamento di bestiame e pesca con una popolazione di meno di 500 abitanti. L’esercitazione Pitch Black, che si tiene ogni due anni, prepara per missioni complesse che coinvolgono un gran numero di velivoli internazionali.