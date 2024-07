L'aereo militare è precipitato in Polonia durante le esercitazioni per uno spettacolo: l'incidente nei pressi di Gdynia

Un aereo da addestramento M-346 Master, dell’aeronautica polacca, è precipitato ed è andato a fuoco in Polonia: a riferirlo il rappresentante del comando delle forze armate polacche.

L’incidente mortale in Polonia

La tragedia si è verificata all’aeroporto della base militare di Gdynia, in Polonia, oggi 12 luglio. Erano in corso le prove per uno spettacolo aereo quando, per cause ancora da accertare, il pilota non è riuscito ad eiettarsi dal velivolo in caduta libera ed è deceduto nell’impatto a terra.

Diversi video, diventati virali sul web, mostrano la parte finale dell’incidente con l’aereo avvolto dalle fiamme.

Il tenente colonnello Marek Pawlak, del Comando generale delle forze armate, ha affermato che Robert Jeł, pilota della 41^ base di addestramento aeronautico, è morto nell’incidente.

Le parole del sindaco dopo l’incidente aereo

Il sindaco Eunika Niemc all’emittente televisiva TVN24 ha riferito di aver sentito un forte boato durante una riunione ufficiale nella sala del consiglio dell’ufficio.

“Abbiamo visto salire una colonna di fumo nero. Sapevamo che era successo qualcosa nella vicina area militare”.

Le prove per lo spettacolo previsto in Polonia

Il pilota del M-346 Master era impegnato in alcune acrobazie poiché stava preparando uno spettacolo aereo, previsto nel secondo fine settimana di luglio, come parte delle celebrazioni per il 30° anniversario della Navy Aviation Brigade.