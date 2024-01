Giappone, aereo in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Haneda

Giappone, aereo in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Haneda

Attimi di grande apprensione sulla pista dell’aeroporto di Haneda, in Giappone, dove un aereo ha preso fuoco

Momenti di grande paura in Giappone, e più precisamente sulla pista dell’aeroporto di Haneda, dove un aereo ha preso fuoco all’improvviso. Il velivolo della Japan Airlines potrebbe essersi incendiato per un guasto al carrello o per un contatto accidentale con un aeromobile delle forze di Autodifesa. Tutti i passeggeri sarebbero stati evacuati.

Giappone, aereo in fiamme sulla pista: cosa è successo

Un portavoce della Japan Airlines, ha fatto sapere che un aereo della compagnia è andato in fiamme nelle scorse ore. Al momento, non è ancora del tutto stato chiarito il motivo dietro all’incidente pericoloso che ha interessato il volo 516. Sulle prime si era ipotizzato che il mezzo avesse avuto un guasto al carrello che lo avrebbe fatto atterrare rovinosamente di pancia. In un momento successivo, però, si è anche ipotizzato che l’aeroplano potesse aver colpito un altro aereo, molto più piccolo, appartenente alla guardia costiera giapponese dell’aeroporto di Haneda. Seconda ipotesi poi confermata dalle indagini.

Plane catches fire on runway of Japan’s Haneda airport https://t.co/UOjwf6MPXo — South China Morning Post (@SCMPNews) January 2, 2024

Giappone, aereo in fiamme sulla pista: i soccorsi

Tutti i 367 passeggeri del velivolo, a cui si aggiungono anche i 12 membri dell’equipaggio, del grosso aeroplano sono stati evacuati e sono ora in salvo. Situazione ancora sospesa, invece, per i cinque passeggeri del velivolo più piccolo che sono dati per dispersi.