L’incidente è l’ultimo di una settimana caratterizzata da continui problemi di sicurezza per la United Airlines, come la caduta di un pneumatico o un motore in fiamme.

Incidente aereo in Texas

Il Boeing 737 Max 8, che trasportava 160 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, stava atterrando all’aeroporto intercontinentale George Bush quando “ha lasciato la pavimentazione ed è entrato nell’erba” mentre usciva dalla pista per raggiungere il gate, hanno dichiarato ai giornalisti i funzionari dell’aeroporto. In un comunicato la compagnia aerea ha spiegato che: “Dopo l’atterraggio, UA2477 è uscito dalla via di rullaggio in un’area erbosa. I clienti sono scesi utilizzando le scale aeree e sono stati trasportati al terminal“. Tutti i passeggeri sono al sicuro.

L’ultimo di una serie di sfortunati eventi

Giovedì, un pneumatico è caduto da un aereo della United Airlines pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di San Francisco. La ruota, una delle sei del carrello di atterraggio principale del lato sinistro, è precipitata in un parcheggio, dove ha colpito un’auto e ha sfondato una recinzione. Fortunatamente anche in quell’occasione non ci sono stati feriti e il Boeing 777 diretto in Giappone, che trasportava 235 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio, è atterrato in sicurezza a Los Angeles. Sul caso è stata tuttavia aperta un’indagine dalla Federal Aviation Administration.

Motori in fiamme

L’incidente del pneumatico è avvenuto a meno di una settimana di distanza da un altro volo della United Airlines. L’aereo, partito da Houston e diretto a Fort Myers, in Florida, ha avuto un problema a uno dei motori, che appena 20 minuti dopo il decollo ha preso fuoco. Il Boeing 737-900 è atterrato in sicurezza all’aeroporto George Bush Intercontinental. L’incidente sembra essere dovuto ad uno stallo del compressore, che si verifica quando c’è un’interruzione del flusso d’aria nel motore che provoca un ritorno di fiamma.