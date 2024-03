Il numero dei morti nell’incidente avvenuto oggi a ovest di Gaza City, a causa di alcuni lanci difettosi di pacchi umanitari, è salito a cinque.

Cinque morti a Gaza colpiti da lanci difettosi di pacchi di aiuti umanitari

La notizia, della morte di cinque palestinesi, è stata riferita dalla televisione pubblica israeliana Kan che ha rilanciato immagini riprese sul posto dalla Al-araby.tv, dopo l’incidente.

Ancora non è noto a quale nazione appartenesse l’aereo da cui sono stati lanciati quei pacchi. Un portavoce militare giordano, ha riferito, nella trasmissione TV, che oggi su Gaza sono stati condotti nove lanci di aiuti:

«Con la partecipazione di Egitto, Usa, Olanda e Belgio».

I morti a Gaza durante l’aiuto umanitario. Ecco cosa è successo

La tv qatariota Al Jazeera ha spiegato che un paracadute utilizzato per lanciare gli aiuti non si è aperto, facendo cadere gli scatoloni sulle persone che si stavano radunando in gran numero per prendere i pacchi.

Le persone coinvolte sarebbero cinque: due persone sarebbero morte sul luogo dell’incidente, mentre altre tre sono decedute all’ospedale Kamal Adwan.

I morti durante l’aiuto umanitario a Gaza e la decisione della Commissione UE

La Commissione UE ha annunciato l’apertura di un corridoio marittimo per aiuti umanitari a Gaza, con Usa e Emirati Arabi.