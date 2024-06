La notizia della scomparsa del velivolo, con a bordo il vicepresidente, è stata diffusa dalla Bbc: a bordo vi erano il vicepresidente del Malawi, Saulos Chilima, e altre nove persone.

L’emittente tv britannica cita una nota dell’ufficio presidenziale in cui si spiega che il velivolo “è scomparso dai radar” dopo aver lasciato la capitale della nazione, Lilongwe: l’elicottero non è riuscito ad atterrare all’aeroporto di Mzuzu questa mattina.

Le informazioni ottenute dal sito indicano che Chilima era a bordo di un elicottero delle Forze di Difesa del Malawi per partecipare al funerale dell’avvocato Ralph Kasambara, quando il velivolo non è riuscito ad atterrare all’aeroporto a causa del maltempo.

L’aereo, decollato questa mattina 10 giugno dalla capitale Lilongwe sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto internazionale di Mzuzu, nel nord del Paese:

“Tutti gli sforzi delle autorità aeronautiche per entrare in contatto con l’aereo da quando è scomparso dai radar sono finora falliti. Pertanto, il comandante delle Forze di difesa del Malawi, generale Valentino Phiri, ha informato il presidente Lazarus McCarthy Chakwera dell’incidente e il presidente ha annullato la sua partenza programmata per le Bahamas”