Auto green, Pichetto: sviluppo positivo, Ue apra a biocarburanti

Roma, 28 mar. (askanews) – L’Italia ha deciso di astenersi al voto del Consiglio Energia dell’Ue sul controverso Regolamento europeo che ha fissato l’obiettivo zero emissioni di CO2 al 2035 per auto e furgoni, rilevando uno “sviluppo positivo” ma ribadendo la richiesta alla Commissione europea di aprire anche ai biocarburanti nella categoria dei combustibili “neutri”. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“Abbiamo apprezzato il cambiamento di direzione della Commissione nell’accogliere la possibilità di immatricolare anche motori endotermici dopo il 2035, non solo quindi quelli elettrici, e l’apertura che c’è stata dalla Commissione e dal Consiglio anche per una valutazione sulla neutralità tecnologica che potrà essere dimostrata in merito ai biocarburanti già prima del 2026, potendo approfondire già nei prossimi mesi, questo ha giustificato la nostra astensione”.