Auto, Merola (Pd): Serve sostegno strutturale alla domanda

Roma, 15 apr. (askanews) – “Penso che dobbiamo dare un’impostazione strutturale a questo tema. Il fatto che i fondi del Pnrr, pari a 597 milioni, siano stati utilizzati in pochissimo tempo, nell’arco di 24 ore, dimostra che esiste una domanda compressa e che bisogna intervenire soprattutto sul lato della domanda privata”. Lo ha detto l’Onorevole Virginio Merola, capogruppo Pd in Commissione Finanze alla Camera, a Largo Chigi, format di Urania News.

“Per quanto riguarda la fiscalità, quanto fatto va nella direzione di differenziare: più le auto sono sostenibili dal punto di vista ambientale, più beneficiano di una riduzione del carico fiscale, ad esempio attraverso il fringe benefit per le imprese. Il punto è che bisogna tenere conto che la maggior parte delle persone in Italia utilizza auto vecchie e non dispone degli stessi livelli di reddito.

Andrebbe quindi impostato il tema del bonus in modo più universale, senza limitarsi alle imprese. Nelle grandi aziende il fringe benefit funziona, ma per le piccole e medie imprese e per i lavoratori che non operano in grandi realtà resta aperto il problema di come affrontare il rinnovo della propria auto”, ha concluso.