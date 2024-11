Auto, Spada: contrari a stop termico, guardare a tutte le tecnologie

Milano, 18 nov. (askanews) – “Siamo contrari allo stop al motore endotermico entro il 2035 perché per noi la transizione deve avere i tempi di una transizione, non ci possono essere accelerazioni, perché se no si distruggono posti di lavoro e si arriva a delle situazioni in cui poi vengono proclamati scioperi”. Lo ha Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine di Relind, il Forum della Relazione Industriali organizzato da Confindustria e Assolombarda.

Per la transizione “abbiamo sempre detto che serve uno spazio temporale più lungo. E poi, soprattutto, serve anche una maggiore attenzione verso tutte le tecnologie, perché tutte le tecnologie negli anni impattano sempre di meno e diventano sempre sempre più green. Far sì che l’Europa ne scelga solamente una limitando tutte le altre, per noi, è un provvedimento sbagliato”, ha concluso.