Automobilista tenta la fuga e trascina vigile per 20 metri

Rapallo (Genova), 28 gen. (askanews) – Momenti di paura a Rapallo, in provincia di Genova, dove un’automobilista ha trascinato per una ventina di metri con il suo suv un agente della polizia locale che lo stava sanzionando per aver lasciato la vettura in mezzo alla strada. Ad evitare il peggio è stato l’autista di un carro attrezzi che si trovava all’interno del veicolo ed ha tirato il freno a mano per fermare la folle corsa del conducente del Suv, che è stato fermato con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

“Ha dell’incredibile – ha scritto su Facebook il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco postando il video dell’accaduto – quello che è avvenuto questa mattina. Il video testimonia l’intervento di un agente nei confronti del conducente di un’autovettura che, dopo aver parcheggiato in mezzo alla strada, fatto resistenza ai controlli con violenza e, superato un semaforo rosso, ha tentato di scappare a tutta velocità mettendo in grave pericolo i presenti”.

“L’agente – ha spiegato il primo cittadino – è riuscito, in una frazione di secondo, a rimuovere la chiave dall’auto. A nome di tutta l’amministrazione comunale desidero ringraziare l’agente Mirko Vaccarezza, il comandante Marco Delpero e l’intero corpo per la preparazione e l’impegno con cui, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Grazie di cuore – ha concluso Bagnasco – anche al proprietario del carro attrezzi Gaetano Garisi che, dall’interno del veicolo è riuscito a tirare il freno a mano”.