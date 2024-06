Autonomia: Bonaccini, 'è uno scalpo per Lega, Calderoli pessimo ministro'

Autonomia: Bonaccini, 'è uno scalpo per Lega, Calderoli pessimo m...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Un dialogo: ma dove? Si è interrotto perché Calderoli non sa di cosa parla, perché è un pessimo ministro e ha presentato un'autonomia che è il contrario di quella che avremmo voluto. Peraltro ha spaccato la conferenza delle Regioni, che non è unita, ha contro il parere dell'Anci e dell'Upi". Così Stefano Bonaccini a margine di una iniziativa elettorale per Sara Funaro a Firenze.

"La domanda che si dovrebbe fare un ministro è com'è possibile che presento una proposta di autonomia e non trovo nessuno degli enti locali che ha la condivisione piena per poterla attuare. Si faccia qualche domanda e si dia una risposta. Questa autonomia è veramente un bluff, fatta unicamente perché la Lega aveva bisogno di uno scalpo, visto che alle Europee ha perso più di un terzo dei propri voti e con la candidatura di Vannacci la stanno spostando direttamente all'estrema destra".